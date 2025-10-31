Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

пентхаусы
11
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Charming two bedroom apartment available furnished in the exclusive Panthea Hills. Stunning…
$2,206
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
This beautifully renovated apartment is now available for rent in Potamos Germasogeias. Loca…
$2,322
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Nice two bedroom apartment located in Agios Nektarios is available now. It has internal cove…
$1,510
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For rent: spacious 2-bedroom apartment in the desirable area of Agia Trias. This fully furni…
$2,090
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Located on the sea front road, the property is a couple of minutes walk to the Marina and th…
$2,032
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Laiki Lefkothea is available now. It h…
$2,090
в месяц
Оставить заявку
Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 522 м²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с видом на горы