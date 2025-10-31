Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Limassol Municipality, Кипр

пентхаусы
11
Квартира Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 571 м²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в район Лимасол, Кипр
Квартира 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
в месяц
Оставить заявку
Квартира 7 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 7 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
в месяц
Оставить заявку
Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 522 м²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с видом на горы
с видом на море
Realting.com
Перейти