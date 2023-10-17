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Земельные участки в Лимассоле, Кипр

30 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 762 кв.м. В Лимассоле
€460,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Лимассоле
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40470 кв.м. В Лимассоле
€2,45 млн
Земельные участки с титулом на право собственности в Лимасол, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Лимасол, Кипр
Two residential plots of 1576 sq.m. for sale in Agios Tychonas - Limassol province, with a 3…
€1,10 млн
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
For sale 624 sq.m plot for sale in Paralimni - Famagusta province with 60% building factor a…
€150,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Жилой участок 668 кв.м. продается в провинции Паралимни - Фамагуста, с коэффициентом строите…
€150,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Лимасол, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Лимасол, Кипр
Жилая недвижимость площадью 536 квадратных метров продается в районе провинции Деринейя - в …
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€369,600
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 987 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€394,800
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1007 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€503,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 878 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 878 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€570,700
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€445,050
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 944 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€613,600
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€414,800
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 949 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€616,850
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€653,250
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€364,950
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€424,800
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€570,350
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€458,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€358,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 823 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€296,280
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€580,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€379,753
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€794,556
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€352,400
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 м², расположенный в Макариос-авеню г.Лимассол, с ко…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7355 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Хорошая возм…
€4,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 563 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, по…
€300,000

Лимассол – крупнейший порт и 2-й по величине город Кипра, где живут более 230 тысяч человек: среди них греки, англичане и более 20 тысяч русскоязычных. Кто знает только русский язык, тоже найдут здесь сервис: школы, магазины, рестораны, прессу.

В Лимассоле работают исторический и археологический музеи, а также картинная галерея. В городе организовывают музыкальные фестивали, раз в год проводят 10-дневный карнавал, а каждый сентябрь устраивают Винный фестиваль. Лимассол известен как центр современной инфраструктуры для комфортного отдыха. Любители неспешных прогулок любуются панорамой акватории с широкого променада. Фанаты активного отдыха катаются на горных лыжах. Тусовщики собираются в барах на пешеходной зоне вокруг Средневекового замка. На пологом южном берегу острова раскинулись полтора десятка пляжей, обустроенные раздевалками и душами. Летом солёное море нагревается до 27°C. Вулканический песок насыщен кремнием, благоприятным для кожи.

В Лимассоле предлагают недвижимость на любой вкус: как элитную виллу с видом на море, так и недорогие апартаменты в густонаселённом районе. Есть и иной выбор жилья: квартира, дом или мезонет – 2-этажный таунхаус с небольшим участком.

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