Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Лимасол
  5. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Лимассоле, Кипр

Коттедж В архив
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€450,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€950,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€600,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€710,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€680,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
€950,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти