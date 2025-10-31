Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Вид на горы

Бунгало с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Луварас, Кипр
Бунгало
Луварас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти