Бунгало в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

Бунгало в Финикария, Кипр
Бунгало
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
A quite stunning property on the market, a huge 3 bedroom Bungalow situated in the beautiful…
$2,26 млн
Бунгало в Финикария, Кипр
Бунгало
Финикария, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73 млн
