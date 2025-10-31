Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Сад

Бунгало с садом в районе Лимасол, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$551,575
Оставить заявку
Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$532,995
Оставить заявку
Бунгало в Луварас, Кипр
Бунгало
Луварас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90 млн
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$615,441
Оставить заявку
Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$521,383
Оставить заявку
Бунгало в Апсиу, Кипр
Бунгало
Апсиу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
The complex is located in the village of Apsiou, in the suburbs of Limassol. This is a truly…
$348,363
Оставить заявку
Century 21Century 21

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти