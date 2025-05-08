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Бунгало в Fasoula Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Fasoula Lemesou, Кипр
Бунгало
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Это совершенно новая современная разработка дизайна, расположенная недалеко от главной дорог…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

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