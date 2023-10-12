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Жильё с бассейном в Ларнака, Кипр

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13 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Вилла 4 спальни с бассейном в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 117 кв.м. крытые инте…
€560,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
€125,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€450,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€170,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€500,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€480,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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