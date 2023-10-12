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Жильё возле озера в Ларнака, Кипр

квартиры
218
дома
31
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр Пред…
€231,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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