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Дома в Laneia, Кипр

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Лания, Кипр
Дом 5 спален
Лания, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Отдельный дом на продажу в Ланейя с частным бассейном и красиво ухоженным садом, который вкл…
$582,476
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Дом 4 спальни в Лания, Кипр
Дом 4 спальни
Лания, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом на продажу в Лании, Лимассол. Он находится на участке площадью 650 кв.м. и охватывает пл…
$679,556
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Параметры недвижимости в Laneia, Кипр

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