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Дома с садом в Laneia, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Лания, Кипр
Бунгало
Лания, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Уникальный камень построил Бунгало в искомой деревне Ланьеа. Недвижимость была построена на …
$975,268
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Параметры недвижимости в Laneia, Кипр

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