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Квартиры-студии в Лакатамии, Кипр

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Лакатамия, Кипр
Студия 1 спальня
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/3
Современные апартаменты в устойчивом жилом развитии в Лакатамии, Кипр Раскройте секрет совр…
$133,605
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Студия 1 спальня в Лакатамия, Кипр
Студия 1 спальня
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Современные апартаменты в устойчивом жилом развитии в Лакатамии, Кипр Раскройте секрет совр…
$126,812
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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