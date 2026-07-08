Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Kourio Municipality, Кипр

;
Ypsonas Municipality
13
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Ypsonas Municipality, Кипр
Вилла
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Для продажи: Откройте для себя эту красивую отдельно стоящую виллу, предлагающую комфорт и с…
$3,36 млн
Оставить заявку
Вилла в Ypsonas Municipality, Кипр
Вилла
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Просторная отдельно стоящая вилла для продажи в Ипсонасе, расположенная на большом участке п…
$698,658
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти