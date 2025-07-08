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Склады в Коккинотримитии, Кипр

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2 объекта найдено
Склад 3 167 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 3 167 м²
Коккинотримития, Кипр
Площадь 3 167 м²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51 млн
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Склад 2 675 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 2 675 м²
Коккинотримития, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 675 м²
Два лизинговых промышленных склада в Коккинотримитии. Он включает в себя здание в западной ч…
$1,48 млн
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