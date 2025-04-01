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Инвестиционная недвижимость в Сообщество Тимис, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 150 м² в Тими, Кипр
Инвестиционная 1 150 м²
Тими, Кипр
Площадь 1 150 м²
Building for sale close to paphos international airport.  Currently the building is being us…
$922,888
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