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Долгосрочная аренда вилл с садом в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла 5 спален
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Современная меблированная вилла с 5 спальнями в престижном месте в нескольких минутах ходьбы…
$7,993
в месяц
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