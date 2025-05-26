Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

однокомнатные
9
двухкомнатные
11
трехкомнатные
12
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Пиргос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пиргос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, Пиргос, Кипр Предлагаются просторные кварти…
$1,01 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти