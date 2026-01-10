Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры около гольф-клуба в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

однокомнатные
48
двухкомнатные
56
трехкомнатные
45
четырехкомнатные
19
3 объекта найдено
Квартира в Пиргос, Кипр
Квартира
Пиргос, Кипр
Продается: Просторное поле в спокойном районе Пиргоса Лемесу. Этот большой участок занимает …
$218,941
Квартира 3 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Этаж 3/6
$2,15 млн
Квартира 3 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Этаж 4/7
$2,37 млн
