  2. Кипр
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

1 объект найдено
Бунгало в Финикария, Кипр
Бунгало
Финикария, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73 млн
Realting.com
Параметры недвижимости в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

