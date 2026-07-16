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Долгосрочная аренда вилл с садом в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Роскошная трехкомнатная вилла с бассейном на 3000 кв.м. Сюжет в Pareklisia Испытайте спокой…
$5,158
в месяц
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Вилла 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Вилла 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 840 м²
Откройте для себя исключительную роскошную виллу в аренду в очень востребованном районе Паре…
$18,921
в месяц
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Вилла 6 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 6 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Широкое пространство ждет, чтобы удовлетворить все ваши потребности в этой роскошной меблиро…
$22,867
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
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