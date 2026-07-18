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Долгосрочная аренда таунхаусов в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Испытайте средиземноморскую жизнь в лучшем месте в этой прекрасно отремонтированной 2-комнат…
$2,083
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с садом
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