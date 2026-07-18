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Долгосрочная аренда пентхаусов в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 3
Этот потрясающий и красиво отремонтированный пентхаус с тремя спальнями предлагает изысканны…
$3,974
в месяц
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