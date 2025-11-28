Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя идеальный прибрежный дом с этой прекрасно освеженной двухкомнатной квартир…
$2,841
в месяц
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Расположенный в престижном районе Муттагиака, этот потрясающий дом находится всего в 3 минут…
$5,185
в месяц
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с видом на море
с бассейном
