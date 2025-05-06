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Долгосрочная аренда квартир с видом на море в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 4 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
This elegantly designed building promises luxury living, privacy, and tranquility for its re…
$13,078
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с бассейном