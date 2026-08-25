Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

;
коммерческая недвижимость
10
рестораны
7
1 объект найдено
Офис в Мони, Кипр
Офис
Мони, Кипр
Этаж 1
Офисное помещение, расположенное в районе Петру Си Павел, с общим пространством 190. Первый …
$798 639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти