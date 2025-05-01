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Квартиры с бассейном в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мони, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 3
Площадь 187 м²
$875,855
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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