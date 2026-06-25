Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в Koinoteta Chloraka, Кипр

;
Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Chloraka, Кипр
Особняк 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этот двухкомнатный мезонет расположен в популярном сообществе Хлорака, округ Пафос, предлага…
$227,529
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти