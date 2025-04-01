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Дома в Армяно-российская община, Кипр

6 объектов найдено
Дом 5 спален в Арменохори, Кипр
Дом 5 спален
Арменохори, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Modern house in Armenochori area of Limassol. Armenochori is an excellent area with high-cla…
$3,91 млн
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Дом 5 спален в Арменохори, Кипр
Дом 5 спален
Арменохори, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 485 м²
Мы рады предложить вам этот замечательный дом, расположенный в одном из самых престижных рай…
$3,12 млн
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Дом 6 спален в Арменохори, Кипр
Дом 6 спален
Арменохори, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 620 м²
Эта роскошная эксклюзивная вилла расположена в престижном и престижном месте на возвышенност…
$3,09 млн
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Дом 7 спален в Арменохори, Кипр
Дом 7 спален
Арменохори, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Удивительная вилла в классическом стиле с 7 спальнями, расположенная в престижном районе Арм…
$1,54 млн
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Дом 3 спальни в Арменохори, Кипр
Дом 3 спальни
Арменохори, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Агиос Тихонас, Лимассол. Эта красивая вилла предлагает комф…
$993,035
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Дом 5 спален в Арменохори, Кипр
Дом 5 спален
Арменохори, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Four bedroom house plus one bedroom in the basement, located in Armenochori area,Limassol. A…
$2,17 млн
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Параметры недвижимости в Армяно-российская община, Кипр

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