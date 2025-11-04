Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
в месяц
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
в месяц
Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
в месяц
Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

