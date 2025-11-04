Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

7 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 737 м²
A luxurious four bedroom plus one, Villa in the prestigious Agios Tychonas Hills is availabl…
$40,280
в месяц
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
This beautifully renovated two-bedroom apartment offers the perfect blend of comfort, style,…
$2,322
в месяц
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
в месяц
Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Four bedroom apartment (3 + 1 maids room) with sea view located in Agios Tychonas (tourist …
$3,251
в месяц
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
в месяц
Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
в месяц
Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с садом
с видом на горы
с бассейном