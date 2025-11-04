Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
This stunning, brand-new 5-bedroom detached villa is available for long-term rent in one of …
$12,659
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
в месяц
Оставить заявку
Квартира 7 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 7 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
в месяц
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном