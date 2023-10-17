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Продажа офисных помещений в Сообщество Святого Тихона, Кипр

коммерческая недвижимость
17
магазины
8
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7 объектов найдено
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
&Bull; Полное роскошное здание в отличном месте & бык; 315м2 чистых крытых площадей & ndash;…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот современный комплекс расположен в районе Аматуса, в 100 метрах от пятизвездочного отеля…
€1,54 млн
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Очень хороший офис на & nbsp; очень хорошее коммерческое здание, расположенное в районе Агио…
€800,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
  Просторный офис в центре Лимассола (Kanika & ndash; Enaerios) с видом на море. Меблированн…
€420,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Эта инвестиционная возможность относится к офисной единице общей площадью 369 м2, расположен…
€700,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
8 Офисы, расположенные на 1-м этаже в отличном месте в Лимассоле. & Nbsp; & Nbsp; Район раду…
€4,15 млн
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Два офиса, расположенные на 2-м этаже в отличном месте Лимассола. Район радует глаз своей зе…
€980,000
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