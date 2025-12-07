Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Kofinou, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кофину, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кофину, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Комплекс OLEA RESIDENCE ограничивается местоположением Гечиткале, который является наиболее …
$128,064
Квартира в Kofinou, Кипр
Квартира
Kofinou, Кипр
Площадь 77 м²
Современное здание, расположенное в престижном районе, рядом со многими удобствами
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Kofinou, Кипр
Квартира 2 спальни
Kofinou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Kofinou, Кипр

