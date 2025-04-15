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Жильё в Kofinou, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Kofinou, Кипр
Квартира 2 спальни
Kofinou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Цена по запросу
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Квартира в Kofinou, Кипр
Квартира
Kofinou, Кипр
Площадь 77 м²
Современное здание, расположенное в престижном районе, рядом со многими удобствами
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Kofinou, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов