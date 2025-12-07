Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kofinou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Kofinou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кофину, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кофину, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Комплекс OLEA RESIDENCE ограничивается местоположением Гечиткале, который является наиболее …
$128,064
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kofinou, Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти