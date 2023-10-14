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Квартиры с видом на море в Kiti, Кипр

двухкомнатные
3
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meneou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
€2,70 млн
Realting.com
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