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Дома в Kathikas, Кипр

виллы
9
11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Катикас, Кипр
Дом 2 спальни
Катикас, Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Эта уникальная вилла с 2 спальнями и подвалом, расположенная в фантастическом месте в Камаре…
€358,000
Вилла 4 спальни в Катикас, Кипр
Вилла 4 спальни
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Эта вилла, одна из самых впечатляющих достопримечательностей в известной деревне Камарес в Т…
€1,30 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Катикас, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Катикас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€428,400
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Катикас, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Катикас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€727,685
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€555,920
Вилла 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящие виллы в стадии строительства, расположенные в районе Корал Бэй,город Пафос.…
€684,800
Вилла 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошные виллы на острове Кипр. Уникальный комплексе расположен …
€350,000
Вилла 4 комнаты с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 4 комнаты с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 206 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€708,490
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Катикас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€880,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€410,000

Параметры недвижимости в Kathikas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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