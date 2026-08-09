Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Катикас
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Катикас, Кипр

;
3 объекта найдено
Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
Оставить заявку
Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Катикас, Кипр
Дом 4 спальни
Катикас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Сам дом представляет собой просторные 4 люксовые частные спальни и 5 ванных комнат. Спальня …
$2,54 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти