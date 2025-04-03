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Жильё в Kapedes, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Капедес, Кипр
Дом 4 спальни
Капедес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
An independent luxury villa in a beautiful, quiet, pine-covered area in the village of Kaped…
$622,642
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Параметры недвижимости в Kapedes, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов