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Отели в Kakopetria, Кипр

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1 объект найдено
Отель 4 000 м² в Kakopetria, Кипр
Отель 4 000 м²
Kakopetria, Кипр
Количество спален 58
Площадь 4 000 м²
Отель гнездится среди сосен и плоских деревьев, с видом на живописную горную деревню Какопет…
$5,71 млн
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