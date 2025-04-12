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Жильё в Ineia, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Иния, Кипр
Дом 4 спальни
Иния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Two identical two-storey houses, 4 bedrooms situated In Uneia, Paphos. The ground floor is c…
$375,732
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Параметры недвижимости в Ineia, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов