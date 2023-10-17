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Земельные участки в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€1,09 млн
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 781 кв.м. В Лимассоле
€535,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8607 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок, расположенный в городе Лимассоле, в туристической зоне недалеко…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 301 кв.м. В Лимассоле. Коэффициент застройки: 0.8Плотно…
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 257 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 375 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 585 кв.м. В Лимассоле. На территории строе…
€590,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Т1вКоэффи…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3625 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэфф…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
€780,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 622 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€900,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэф…
€1,28 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 850 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka8Коэффиц…
€650,000
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