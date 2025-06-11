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Склады в Yeri, Кипр

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2 объекта найдено
Склад 1 198 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 198 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 198 м²
This warehouse located in Geri industrial area. They have a covered area of 1,198sqm and 598…
$1,31 млн
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Склад 1 075 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 075 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 075 м²
An industrial warehouse in Geri. It is located within Geri’s industrial area. The warehouse …
$822,320
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