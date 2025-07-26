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Инвестиционная недвижимость в Fasoula Lemesou, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 611 м² в Fasoula Lemesou, Кипр
Инвестиционная 611 м²
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 611 м²
Эксклюзивный пакет недвижимости для продажи - 1 000 000 евро Фасула, Лимассол Исключительн…
$1,14 млн
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