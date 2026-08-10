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Инвестиционная недвижимость в Фамагусте, Кипр

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коммерческая недвижимость
13
офисы
4
Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 275 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 275 м²
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эта недвижимость соответствует половине доли участка, которая относится к 2-этажному жилому …
$424,967
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Инвестиционная 5 230 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 5 230 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 5 230 м²
Этот проект является потрясающей новой застройкой, расположенной недалеко от центра туристич…
$17,71 млн
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