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Дома в Ergates, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Эргатес, Кипр
Дом 4 спальни
Эргатес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Продается 4-комнатная квартира в Политико. Дом был построен в 2012 году и состоит из 180 кв.…
$591,613
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Параметры недвижимости в Ergates, Кипр

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