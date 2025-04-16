Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ergates
  4. Жилая

Жильё в Ergates, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Эргатес, Кипр
Дом 4 спальни
Эргатес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
For sale 4 bedroom apartment in Politiko. The house was built in 2012 and consists of 180 sq…
$562,419
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ergates, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов