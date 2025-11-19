Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
12
Konia
3
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти