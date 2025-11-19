Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
12
Konia
3
12 объектов найдено
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Two bedroom townhouse in a luxury complex in Konia Village. This fabulous residence belon…
$418,035
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Two bedroom townhouse in a luxury complex in Konia Village. This fabulous residence belon…
$414,307
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$410,279
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$443,078
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$425,815
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$474,727
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
