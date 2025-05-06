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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
11
Гермасойя
9
Коммерческое помещение Удалить
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21 объект найдено
Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Проект находится в самом сердце оживленного делового района, на улице Колонакиу (*Spyros Kyp…
$28,533
в месяц
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Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$47,758
в месяц
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Магазин 637 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 637 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$59,783
в месяц
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 3
Первый этаж - 3 парковочных места к северу от здания Плюс Свободное пространство в передней …
$10,190
в месяц
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Офис 509 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 509 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 509 м²
Этаж 4
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$37,364
в месяц
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Офис 502 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 502 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 502 м²
Этаж 3
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$30,571
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Современные офисные помещения для аренды в Лимассоле, расположенном в Колонакиу, предлагают …
$5,095
в месяц
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Магазин 260 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 260 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$24,343
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Офис на первом этаже общей площадью 290 м2. Расположен в Germasogeia, Лимассол. Пол имеет 4 …
$9,624
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$6,793
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Удобно расположенный в самом сердце Potamos Germasogeias, Лимассол, этот офис площадью 115 м…
$6,793
в месяц
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Офис 379 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 379 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 379 м²
Этаж 4/7
Аренда Весь этаж Этот проект имеет ряд преимуществ Преимущества, которые делают его выделяю…
$31,137
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$27,174
в месяц
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Офис 252 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 252 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 252 м²
Здание состоит из 3 этажей роскошных и светлых офисов, а каждый офис занимает 83 кв.м (внутр…
$13,587
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Офис 432 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 432 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 432 м²
Этаж 1
Для аренды офиса на Колонакиу общей площадью 448 квадратных метров. Имеет собственный частны…
$16,803
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Количество этажей 7
Аренда Все строительство или квакеры Этот проект имеет ряд преимуществ Преимущества, которы…
$320,709
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Офис 215 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 215 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 215 м²
Расположенный в Potamos Germasogeia, Лимассол, Кипр, может похвастаться близкой близостью к …
$8,492
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Офис 253 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 253 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 253 м²
Этаж 1
Для аренды офиса на Колонакиу общей площадью 448 квадратных метров. Имеет собственный частны…
$12,341
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Офис 504 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 504 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 504 м²
Этаж 2
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$27,174
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Количество этажей 3
Проект представляет собой инновационный офисный парк, расположенный в Лимассоле, Potamos Ger…
$226,449
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Ресторан, кафе 500 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Ресторан, кафе 500 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 500 м²
Situated in one of the most sought-after destinations, this restaurant has garnered a reputa…
$10,734
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